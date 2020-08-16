إصابة 4 والبحث عن مسنة أسفل أنقاض منزل منهار في أسيوط

أصيب 4 أشخاص، وجارٍ البحث عن سيدة مسنة، أسفل أنقاض منزل انهار، قبل قليل، بمنطقة غرب البلد بجوار نادي غرب البلد في مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بمنطقة غرب البلد بجوار نادي غرب البلد دائرة القسم، وأنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وانتقل فريق من الشرطة والدفاع المدني، كما انتقل لموقع الحادث محمد بشير، رئيس حي غرب والإنقاذ وسيارة الإسعاف، وتبين انهيار منزل ووجود 5 أشخاص تحت الأنقاض.

وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج 4 أفراد من قبَل الحماية المدنية مصابين بإصابات مختلفة ولا تزال هناك سيدة مسنة تحت الأنقاض، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.