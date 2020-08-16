الحماية المدنية بأسيوط تواصل البحث عن سبعينية أسفل عقار مُنهار

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط البحث عن سيدة مسنة، أسفل أنقاض منزل قديم انهار على ساكنيه، بمنطقة غرب البلد بجوار نادي غرب البلد بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بمنطقة غرب البلد بجوار نادي غرب البلد دائرة القسم، وأنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من الشرطة والدفاع المدني، كما انتقل لموقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب وقوات الانقاذ وسيارة الإسعاف وتبين انهيار منزل ملك ورثة محمود عبدالباري عزاز، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من دور أرضي ودورين علوي حوائط حاملة والأسقف عروق وألواح خشبية وجريد، وانهار سقفه من الداخل.

تمكن فريق الإنقاذ من استخراج كلا من "أزهار محمد محمود، 12 سنة ومحمد محمود عبدالباري 50 سنة، مصابين بجروح بسيطة، وجرى نقلهم لمستشفى أسيوط العام والحالة جيدة ولازال البحث جاريا عن سيدة مسنة تدعى "نفوسه جلال توفيق" 75 سن تحت الانقضاض، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.