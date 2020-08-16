تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وشهد اجتماع اللجنة تواجد عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة في مناقشة مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا.

وشمل تقسيم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب في ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع 50% بنظام القوائم و50% بالنظام الفردي.