رئيس البرلمان يمازح وزير المالية: أنت زبون دائم عندنا

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الآن، قائلا: "أنت زبون دائم عندنا.. وإكراما لك هناقش القوانين المتعلقة بك في النهاية، وخلينا نبدأ بالناس اللي بنشوفها مرة في السنة".

ويستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية المهمة، أبرزها قانون الضرائب الموحد والجمارك.

كما وافق اليوم البرلمان على عدد من التشريعات أبرزها مشاريع قوانين الكهرباء والإجراءات الجنائية والعقوبات.