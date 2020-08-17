مياه الشرب: بعض الفلاتر بالسوق تنزع الأملاح نهائيا من المياه.. وهذا خطأ

تحدث الدكتور محمد بكر، مدير المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فلاتر المياه، وقال إن استخدام الفلاتر لم يكن منتشرا في المحافظات منذ عدة سنوات نظرا لأن نسبة تغطية مياه الشرب التي تنتجها محطات المياه منخفضة نسبيا، ومع تطور منظومة الشرب وإنشاء الشركة القابضة في 2003 وتطورها زادت نسبة استخدام الفلاتر، وهذا شيء غريب.

وأضاف "بكر" خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية، أن أنواع الفلاتر التي تصل لنسبة فلترة 10 مراحل شيء غريب، مؤكدا أن جودة المياه التي تنتجها محطات مياه الشرب مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية، لافتا إلى أنه يمكن للمناطق التي تقع في نهاية الشبكات بعض الشوائب أو تغير في الطعم، ولكن كمواصفات جودة المياه فهي صحيحة، لذلك يلجأ البعض للفلاتر في هذه الحالة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والشركة القابضة تراقبان جودة المياه، "لو حصل أي نوع من أنواع الخطأ بنقدر نعالجه"، ناصحا المواطنين عند اضطراراهم لاستخدام الفلاتر بشرائها من مصدر موثوق منه، كما أن مراحل فلترة المياه من خلال الفلاتر يمكن أن يؤثر على جودة المياه بالسلب، وهناك بعض الفلاتر بالسوق تنزع الأملاح نهائيا من المياه وهذا خطأ.