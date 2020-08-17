نجل طلال مداح يهاجم شركة مزيكا: تصرفاتها "سلطة زاد ملحها"

هاجم عبدالله مداح نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، شركة مزيكا، بسبب تدخلها في إذاعة وحذف أغنيات والده الراحل.

قال عبدالله فى تغريدة عبر تويتر: "إلى الآن مش فاهم شركة مزيكا بعد 20 سنة تقريبا من وفاة المرحوم، دخلت تحذف وتراسل برامج الأغاني وقنوات يوتيوب، ومين أعطاها الحق في كذا؟.. تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها".

طلال مداح فنان وملحن سعودي، له تأثير هائل على الثقافة العربية في القرن 20، وهو رائد الحداثة بالأغنية السعودية.

ويعد طلال مداح أبرز فنان سعودي، كان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.