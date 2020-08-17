المنوفية: هناك مستودعات بوتاجاز داخل العمران الرقعة السكنية زحفت عليها

أكد معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، على وجود مستودعات للبوتاجاز داخل الحيز العمراني للمحافظة.

وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "كل هذه المستودعات كانت مستوفية للشروط وقت إصدار التراخيص، لكن الرقعة السكنية هى التى زحفت عليها".

وأضاف "حجازى"، أن رخص مستودعات البوتاجاز صدرت جميعها مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فى وقتها، مشددا على أنه يتم متابعتها بشكل مستمر، للتأكد من شروط السلامة، لافتاً إلى أن القانون لا يسمح مطلقاً أن يمارس أحد نشاطاً يهدد حياة وسلامة المواطنين دون ترخيص.

من جانبه طالب أحمد مصطفى شاهد عيان على إنهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، خلال اتصال مشترك، بمواجهة ما اسماه "مستودعات الموت"، من المستودعات العاملة بعيداً عن القانون: "احنا عشنا فى رعب بسبب قوة الانفجار الذى وقع بالمنزل المنكوب مشفتهاش فى حياتى".