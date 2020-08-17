الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة لـ9.6٪ بالربع الثاني من 2020 بسـبب كورونا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (إبريل - يونيه) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 9.6٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7٪ في الربع الأول من عام 2020 بالاتفاع قدره 1.9٪، وبإرتفاع قدره 2.1٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئياً وحظر المواصلات خلال ساعات الليل...إلخ.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

26.689 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2020.

سجل تقدير حجم قوة العمل 26.689 مليون فرد مقابل 29,008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 8.0% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 11.817 مليون فرد بينما بلغت في الريف 14,872 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 22.746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3.943 مليون فرد. ويرجع سبب ذلك الانخفاض الى جائحة فيروس كورونا التى أدت الى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه.

ثانياً: المتعـطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.574 مليون متعطل بنسبة 9.6٪ من إجمالي قوة العمل (1.934 مليون ذكور، 640 ألف إناث) مقابل 2.236 مليون متعطل في الربع الأول 2020 بارتفاع قدره 338 ألف متعطل بنسبة 15.1٪، وبارتفاع قدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.9٪.

المتعطلون طبقاً للنوع:-

8.5% معـدل البطالة بين الذكور، 16.2٪ بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2020

• بلغ معدل البـطالة بين الذكور 8.5٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل بالربع الحالى بينما كان 4.5٪ في الربع السابق مقابل 4.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل بالربع الحالي، بينما كان 21.9٪ في الربع السابق مقابل 22.4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 60.4% مقابل 68.5% في الربع السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 60.4٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتي:

•7.7٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (8.7% للذكور، 4.8% للأناث) مقابل 6.0% في الربع السابق (الذكور 8.2٪ والإناث 4.0٪).

•28.1٪ لإجمالي الفئة العمرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (25.1% للذكور، 37.1% للأناث) مقابل 31.6% في الربع السابق (الذكور 32.8٪ والإناث 30.6٪).

• 24,6٪ لإجمالي الفئة العمرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (22.4% للذكور، 31.0% للأناث) مقابل 30.9% في الربع السابق (الذكور 28.5٪ والإناث 33.1٪).

• 39.7% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 31.5% خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة (للحضر والريف):

12.5% معـدل البطالة في الحضر مقابل 7.4٪ في الريف خلال الربع الثاني لعام 2020.

• ارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 12.5٪ من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 11.1٪ في الربع الأول من عام 2020 مقابل 9.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• ارتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 7.4٪ من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 5.1٪ في الربع الأول من عام 2020 مقابل 6.1٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

69.2% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2020

انخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 69.2٪ بينما كانت 85.0٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطليـن.

وفي الربع الحالي موزعة كالأتي:

•37.5% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 36.2٪ بالربع السابق و42.0% فى الربع المماثل من العام السابق.

•31.7% بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهـا مقابل 48.8٪ بالربع السابق و46.9% من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثاً: المشتغلون:

24.115 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2020 بلغ عـدد المشتغلين 24.115 مليون فرد، بينما كان 26.772 مليون فرد بنسبة انخفاض 9.9% وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 10.339 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 13.776 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى خروج الكثير من المشتغلين من قوة العمل.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية 75.9% نسـبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام 2020.

• بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 18.306 مليون مشتغل (15.782 ذكور، 2,524 إناث) بنسبة 75.9٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 71.0٪ في الربع السابق.

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمـــــال 2.091 مليون مشتغل ( 2,027 مليون مشتغل من الذكور، 64 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 8.7٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 9.8٪ فى الربع السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 2,662 مليون مشتغل (2.438 مليون مشتغل من الذكور، 224 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 11.0٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 13.2٪ في الربع السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة دون أجر 1.056 مليون مشتغل (565 ألف مشتغل من الذكور، 491 ألف مشتغل من الإناث) بنسبة 4.4٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 6.0٪ في الربع السابق.

رابعا: المساهمة في النشاط الاقتصادي

38.9% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2020

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 38.9٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 42.7٪ خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 41.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل المساهمة (الذكور 65.0٪ مقابل 67.8% في الربع السابق، الإناث 11.7٪ مقابل 16.0% في الربع السابق).

• بلغ معدل المساهمـة (في الحضر 39.0٪، في الريف 38.7٪).

• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادى حيث بلغت 56.9٪.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب جائحة كورونا:

• نشاط تجارة الجملة والتجزئة فقد (624) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.

• نشاط الصناعات التحويلية فقد (569) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.

• نشاط خدمات الغذاء والإقامة فقد (469) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.

• نشاط النقل والتخزين فقد (309) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.

• نشاط التشييد والبناء فقد (288) ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثاني لعام 20201.

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فب هذا النشـاط 5.053 مليون مشتغـل (4.513 مليون من الذكور، 540 ألف من الإناث) بنسبة 21.0٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

2. بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.364 مليون مشتغل (3.343 مليون من الذكور، 21 ألف من الإناث) بنسبة 14.0٪ من إجمالي المشتغلين.

3. بلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة والتجزئة 3.240 مليون مشتغل (2.901 مليون من الذكـور، 339 الف من الإناث) بنسبة 13.4٪ من إجمالي المشتغلين.

4. كما بلغ عدد المشتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 3.009 مليون مشتغل (2.810 مليون من الذكور، 199 ألف من الإناث) بنسبة 12.5٪ من إجمالي المشتغلين.

5. بلغ عدد المشتغلين في نشاط التعليم 2.065 مليون مشتغل (1.065 مليون من الذكور، مليون من الأناث) بنسبة 8.6٪ من إجمالي المشتغلين.