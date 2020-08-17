تعيين عاطف عوض عميدا للمعهد العالي للبالية رسميا

أصدر أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، قرارا بإسناد مهمة عميد المعهد العالي للباليه للدكتور عاطف عوض مصمم اللستعراضات الشهير، حيث كان يتولى مهمة عميد المعهد كتيسير للأعمال فقط منذ أكثر من عام، لكن صدر قرار أمس الأحد بتوليه المهمة رسميا.

شارك عوض مؤخرا في مسرحية "الملك لير"، حيث تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

والعمل من بطولة يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.