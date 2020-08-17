وزيرة التجارة للنواب: تسهيلات كبيرة لتخريد السيارات والتحويل للغاز

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ برنامج تحويل السيارات الميكروباص التي لم يمضِ على صنعها 20 عامًا ويتمّ تحويلها تتكلف ملياراً و200 مليون جنيه على 3 سنوات، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ تقديم كل التسهيلات للسيارات الملاكي في التحويل للغاز.

جامع: برنامج تحويل السيارات الميكروباص التي لم يمض على صنعها 20 عامًا تكلفته 1.2 مليار جنيه على 3 سنوات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس فرج عامر، في حضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة.

وأكّدت وزيرة التجارة، خلال كلمتها بالاجتماع، أنَّ مبادرة التخريد وتحويل السيارات للغاز تحتاج إلى تمويل من وزارة المالية وتحديد مواصفات إنتاح السيارات وتوفير ساحات موسعه للتخريد.

وزيرة التجارة: وزارة البترول تزمع إنشاء 366 محطة غاز جديدة للتحويل

وبينت أنَّ وزارة البترول تزمع إنشاء 366 محطة غاز جديدة للتحويل، لافتة إلى أنَّ الوزارة اتفقت مع البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات على شروط التمويل بتيسرات وفوائد مخفضة وطرق ميسرة للسداد.

وقالت "جامع"، خلال الاجتماع الذي ترأسه فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: "خلال استراتيجيات تحويل السيارات للغاز، إن أوضاع المواطن وسائقي الميكروباصات تعنينا في المقام الأول، واستحدثنا طرق ونظم سداد ودفع لا يشعر بها في ظل أمور كثيرة حتى لا يتمّ الضغط عليه ماديًا".

وتابعت: "على سبيل المثال كلما ذهب السائق لمحطة الوقود، لملء سيارته، لو كانت قيمة تفويلة العربية 200 جنيه، سيدفع عليها 10 جنيهات إضافية تخصم من القسط الخاص به"، مشيرة إلى تكلفة التحويل للغاز تصل من 8 إلى 12 ألف جنيه وهكذا يتم السداد المريح

وأكّدت وزيرة التجارة أنَّه بالنسبة للسيارات الملاكي فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تسهيل الإجراءات والتمويل لأصحاب السيارات التي يتمّ تخريدها لرفع مستوى الرفاهية للمواطن أو صاحب السيارة وتسهيل حصوله على سيارة جديدة.

واستطردت: "يهمني ألا يشعر صاحب السيارة الأجرة أيضًا بأي زيادات أو تحميل عليه، حتى لا ينقل هذا العبء بالتالي على الركاب والمواطنين، وأريد أن الجميع يستسهل هذه المبادرة".