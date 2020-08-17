روسيا لا تتوقع استعادة السياحة الخارجية قبل ربيع 2021

قال اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروس، إنه لا يتوقع استعادة الطلب على الرحلات السياحية إلى خارج روسيا قبل ربيع 2021.

وذكر الاتحاد الروسي في بيان، اليوم، أنه من الصعب التحدث عن الطلب في الخريف والشتاء، لأن أغلبية الدول ما زالت مغلقة أمام الروس، وحتى حال استئناف الرحلات السياحية لا يتوقع منظمو الرحلات مبيعات كبيرة.

وأشار الاتحاد، إلى أنه لا يمكن التحدث عن استعادة الرحلات السياحية للروس قبل ربيع عام 2021.

وأعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية مع بريطانيا وتركيا وتنزانيا اعتباراً من أول أغسطس الجاري، ومع سويسرا اعتبارا من أمس الأحد.

وأغلقت روسيا، حدودها البرية والبحرية مع جميع الدول في شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية.