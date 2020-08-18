8 أعمال سينمائية لم تحظى بإيرادات منذ طرحها بدور العرض

رغم الرواج الكبير الذي تحققه بعض الأفلام، منذ طرحها بدور العرض، إلا أن هناك عدد آخر، لم تتخطى إيراداته 500 ألف جنيه، وسحب من دور العرض.

- فيلم "دماغ شيطان" للفنانة رانيا يوسف، والذي حقق نحو 86 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، في إطار درامي ممزوج ببعض الإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول أسرة يقع لها حادث أليم، يدفعها إلى الدخول في صراع كبير بين أفرادها، بسبب تورطهم في جريمة.

- فيلم "ضغط عالي" للفنان نضال الشافعي، حقق فقط 453.893 ألفًا في 9 أسابيع، وهو من تأليف محمود صابر، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة نضال الشافعي، أيتن عامر، لطفي لبيب .

- فيلم "قهوة بورصة مصر" حقق نحو 197.535 ألف جنيه بدور العرض، وهومن بطولة علاء مرسي، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، حسن حسني، صلاح عبدالله، مدحت تيخة، أحمد صيام، إخراج أحمد نور.

- فيلم "استدعاء ولي عمرو" للفنانة حورية فرغلي، والذي لم يتعدى 400 ألف جنيه، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، ويشارك حورية فرغلي كلا من محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري .

- فيلم الرعب "بيت سِت"، والذي لم تتخطي إيراداته سوى 371 ألف جنيه، وهو قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، ومن إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.

- فيلم "بين بحرين"، حقق ما يقرب من 49 ألف جنيه فقد بدور العرض، وهو من بطولة ثراء جبيل، فاطمة عادل، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج أنس طلبة .

- فيلم "كازانوفا" حقق نحو 272 ألف جنيه، ويدور في إطارلايت كوميدي، وهو من تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل، بطولة إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد التهامي.

- فيلم "إنت إيه" حقق ما يقرب من 145 ألف جنيه، وهو من سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم "مسرح مصر"، منهم إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر.