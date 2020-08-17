السلطات النرويجية تضبط مواطنا بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية

أعلنت السلطات في النرويج، اليوم، القبض على مواطن نرويجي بتهمة إرساله معلومات إلى دولة أجنبية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أنه تم ضبط المتهم في العاصمة أوسلو أمس الأول السبت، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع اليوم، وقد يواجه السجن لفترة تصل إلى 15 عاما حال إدانته بالتجسس.

وأشارت الشرطة إلى أن ما قام به المتهم من شأنه إيذاء المصالح الأساسية للبلاد، وذلك دون تحديد اسم الدولة الأجنبية أو الإعلان عن هوية المتهم.