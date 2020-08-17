وزيرة الهجرة: مبادرة لتشغيل المصريين العائدين من الخارج في القطاع الخاص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مصر استطاعت من خلال قيادتها السياسة وشعبها العبور بسلام من أزمة كورونا وتحدياتها، والتي أثرت على دول العالم اقتصاديا.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح نادي ماتريكس وتفقد مشروعات في المنطقة اللوجستية في طنطا، أن المصريين في الخارج لديهم ثقة كبيرة في دولتهم ومع استمرار النجاحات داخل مصر وعجلة النهوض وآخرها أمس، افتتاح محطة مترو الأنفاق الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، يشجع المصريين والمستثمرين في الخارج على الاستثمار وضخ أموالهم في مصر، ما يساعد في خلق فرص عمل للشباب، ومساعدة الدولة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ضاربة مثال بالمنطقة اللوجستية في طنطا، وقام بإنشائها مستثمر مصري، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أنه في إطار مبادرة "نورت بلدك"، سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لتشغيل المصريين العائدين من دول الكويت والإمارات و السعودية.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تواجد المناطق اللوجستية في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية تساعد في تخفيض الأسعار، ومنها أسعار النقل التي تمثل من 10-15٪ من أسعار السلع، ومنطقة لوجستية طنطا متعددة الأنشطة حيث تقام على 83 فدانا، موضحا أن أسواق الجملة، ستشهد طفرة قريبا ومن خلال دراسة تقوم بها شركة فرنسية، واستكمال البنية التحية للتجارة هي الأساس في تطوير التجارة الداخلية، ومصر تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات، " اللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى.. والمصريين ليسوا أعمياء".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الغربية، إلى أن نادي ماتريكس سيكون إضافة كبيرة لمنطقة الدلتا، بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، ينضم للعديد من الأندية الرياضية العريقة، وانشاء منطقة لوجتسية في الدلتا يواكب فكر القيادة السياسية في إنشاء مصر الحديثة.

وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصرية، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.