أصدر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" متمثلاً في منصة google adsense، بيانا ينبه فيه الناشرين على "يوتيوب" بتوفير طريقة بديلة لاستقبال الأموال الخاصة بهم عند بلوغ الحد الأدنى بها، موضحة أنه لا يسمح للمشتركين بتحديد خدمة Western Union كطريقة للدفع مرة أخرى.

وطالبت المنصة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، الناشرين بتحديد طريقة بديلة لاستقبال الأموال الخاصة بهم، قبل أن تتوقف المدفوعات عبر Western Union في أوائل عام 2021.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لفتح حساب مصرفي، كأحد طرق الدفع المتاحة من خلال "يوتيوب" في مصر، وفقا لما أوضحته خدمة العملاء بعدد من البنوك المصرية.

المستندات المطلوبة لفتح حساب مصرفي

ـ أصل بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ مفردات مرتب من جهة العمل "إن وجدت".

ـ إيصال مرافق حديث لصاحب الحساب، أو أحد أقارب الدرجة الأولى.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بعدد من البنوك المصرية.

ـ حدد البنك الأهلي المصري الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري 1000 جنيه مصري.

ـ الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري في بنك القاهرة 1000 جنيه.

ـ الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري ببنك الـcib يصل إلى 10 آلاف جنيه.

ونوهت google adsense، في بيان لها: "سنقوم بإبلاغ المستخدمين الحاليين عن الوقت الذي لا يمكن فيه استخدام Western Union مرة أخرى".

خطوات الحصول على أرباح اليوتيوب من خلال حسابك البنكي

ـ إدخال معلومات الحساب المصرفي.

ـ وأوضحت المنصة ضرورة تسجيل التفاصيل بدقة كما تظهر بالملف عند إضافة معلومات حسابك المصرفي.

ـ تسجّيل الدخول للحساب في AdSense.

ـ النقر على الدفعات في لوحة التنقل اليُمنى.

ـ إضافة طريقة دفع.

ـ حدد زر الاختيار "تحويل إلكتروني إلى حساب مصرفي" وانقر على متابعة.

ـ تسجيل معلومات الحساب المصرفي، والنقر على تأكيد ومتابعة.