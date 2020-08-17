الأمم المتحدة تدين بشدة هجوما إرهابيا على فندق بالعاصمة الصومالية

أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس الأحد، فندقًا في العاصمة الصومالية "مقديشيو"، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة العديد بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، اليوم، "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين، من بينهم موظفون حكوميون، تسبب في سقوط العديد من الضحايا، وهذه الوحشية ليس لها مكان في البلاد التي يبنيها الصوماليون وهذا العمل يستحق أشد الإدانات"، وفقا لما ذكره موقع "راديو شابيلي".

وأكد سوان، أن "هذا الهجوم لا يجب أن يردع الصوماليين ولن يفعل ذلك، وأن أسرة الأمم المتحدة في الصومال بالكامل تشدد مجددًا على التزامها تجاه جميع الصوماليين المحبين للسلام، والتضامن معهم في مواجهة أعمال عنف مماثلة".

وقدمت الأمم المتحدة في الصومال خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية، مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذي نُفّذ من خلال سيارة مفخخة في الفندق الساحلي، والذي أعقبه قتال بالأسلحة بين الإرهابيين وقوات الأمن الصومالية.

واقتحم مسلحون فندقا في مقديشيو، أمس الأحد، بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة، وسُمع دوي انفجار في فندق بشاطئ "ليدو" بالعاصمة الصومالية مقديشيو.