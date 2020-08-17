عضو النواب بقنا يحرر محضرا باختراق حسابه على "فيس بوك"

حرر محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، محضرا في قسم الشرطة، يتهم فيه شخصا باختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا، يفيد قيام محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن مركز قنا، بتحرير محضر، باختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتابة منشورات منها.

حرر المحضر رقم 3620 لسنة 2020 اداري قسم قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.