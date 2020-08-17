محافظ الغربية: افتتاح مرحلة ثالثة من المنطقة اللوجستية خلال عامين

قال الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، إن المنطقة اللوجستية في طنطا أغلب المستثمرين فيها من خارج الغربية ولكنها تخدم أهالي الغربية وخلقت 50 ألف فرصة عمل، موضحًا أن المنطقة توفر على أهالي المحافظ التنقلات لتلبية كافة الاحتياجات في مكان قريب منهم.

وأضاف "راشد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي عزة مصطفى، أنه تفقد المنطقة اللوجستية للأدوية وهو مكان مجهز على أعلى مستوى من الجانب التكنولوجي بعمل كنترول على القطاع لمعرفة تحركات الأدوية وصرفها للصيدليات ومعرفة المخزون إلكترونيا.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة ثالثة وستكتمل المنطقة خلال 24 شهرا من الآن مشيرا إلى أن التكلفة وصلت إلى 6 مليارات جنيه مؤكدا أنه تم افتتاح عدد من المحاور بالمنطقة اللوجستية لتسهيل التنقل ونقل البضائع.