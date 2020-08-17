المغربية منى أسعد تطلق كليب "السراق" بعد غياب عامين

فاجأت الفنانة المغربية منى أسعد جمهورها بعودتها من جديد للمجال الفني بعد غياب أكثر من عامين، عبر إطلاق أحدث أعمالها المصورة "السراق".

وتدشن منى من خلال "السرادق" انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الفني الممتد لأكثر من عقد، تعود خلاله بشكل فني جديد ومفاجئ بعد اعتزالها المجال الفني لأكثر من عامين منذ آخر أغانيها "باردة"، عقب انتقالها من المغرب إلى لندن ومن ثم استقرارها في البحرين.

ولفتت منى أسعد أنظار الجمهور المغربي والعربي عبر الكليب الجديد الذي تخطى حاجز نصف مليون مشاهدة في يوم واحد فقط، وتقدم خلال الأغنية جرعة رومانسية عاطفية من كلمات سلوى الباشا، وألحان رشيد الركراكي وتوزيع رشيد محمد علي، بينما جرى تصوير الفيديو كليب في مدينة طنجة المغربية، تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفطي.

وقررت منى أسعد أن تكون عودتها للمجال الفني بشكل مثير ودسم، حيث تنشغل حاليا في تحضير مشروع ميني ألبوم جديد يضم في جعبته 4 أغنيات، ستظهر للنور فرادى خلال الفترة المقبلة.