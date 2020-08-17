محافظ الشرقية: تلقينا 42 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تلقت 42 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، مناشدًا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لا يمكن حصر المخالفات في المحافظة، لكن الأعداد كبيرة، وهناك تعديات كثيرة على أراضي الدولة، بالإضافة إلى مخالفات البناء".

وشدد، على أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قاسية ضد المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بعد 30 سبتمبر المقبل، موضحًا: "طلبنا من المواطنين التقدم بطلبات الجدية، لكن حدث نوع من أنواع عدم الجدية، ولم تحدث الجدية إلا بعد صدور الموجة رقم 16 من الإزالات، وجرى تنفيذ بعض الإزالات للأبراج ببعض المناطق الحيوية، ما أدى إلى زيادة طلبات التصالح وتوقف الدولة عن الإزالات".