برلماني: "مدير مرور السعودية قال لي معرفتش مصر من حجم الطرق الجديدة"

قال اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إنه لا يجب المزايدة على الحكومة واستغلال تحريك أسعار مترو الأنفاق.

وأضاف "طعيمة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كنت حاسس إننا مش هنلاقي المترو في يوم من الأيام، ولما اتسألت في 2016، قلت إن ممكن سعر تذكرة المترو يوصل لـ10 جنيه".

وشدد على أنه كان من الأهمية رفع أسعار تذاكر المترو لاستغلالها في تطويره، متابعًا: "مدير مرور السعودية قالي لما نزل مصر معرفتهاش من حجم الطرق الجديدة".

وواصل: "لازم كلنا نقف مع مصر ونقول إن رفع أسعار التذاكر موضوع بسيط، لازم المواطن يستخدم وسيلة مواصلات نضيفة".