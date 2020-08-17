"تشريعية البرلمان": وافقنا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس أنجز 500 اتفاقية ومشروع قانون، وهو رقم قياسي لم يتحقق على مدار تاريخ الحياة النيابية في مصر.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية وافقت على اتفاقية مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث الموضوع، مضيفًا "هناك فارق بين تعيين الحدود وترسيم الحدود، والتزمنا بالضوابط الدستورية حيث يعد مجلس النواب الجهة المنوط لها وفقًا للدستور باتخاذ إجراءاته تجاه الاتفاقيات والمعاهدات".

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقيات والمعاهدات ليست من أعمال السيادة طبقًا للدستور، مردفا "أشهد أمام الله والتاريخ أنه لم يحدث أي تدخل في الرأي طوال السنوات الخمس الماضية في البرلمان، سواء من داخل أو خارج المجلس".

وأشار إلى أن الاتفاقية ستحال إلى المجلس، ثم ترسل إلى الرئيس للتصديق عليها، وترسل نسخة منها إلى الأمم المتحدة.