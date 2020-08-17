"أبوشقة" يوضح الفارق بين رفع الحصانة والإذن بسماع أقوال نائب

كشف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الفارق بين رفع الحصانة والإذن بسماع أقوال نائب في البرلمان، حيث أوضح أن رفع الحصانة يعني أن النائب يصبح كأي شخص عادي أمام جهة التحقيق، أو المحكم، أي قد يصدر بحقه حبس احتياطي أو حكم في حالة مثوله أمام المحكمة.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن استمرار الحصانة يعني بطلان مطلق للإجراءات السابقة، أما سماع الأقوال لا يعني رفع الحصانة، لكن يقف الأمر عند سماع الأقوال ولا يتخذ دون إذن المجلس.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن سماع الأقوال يكون في قضية واحدة محددة وفقًا للإذن، موضحًا أن الحصانة ليست ميزة شخصية للنائب كما يردد البعض، بل تستهدف حمايته كي يعمل وهو مطمئن وآمن بأنه لن يتعرض إلى ملاحقات من الخصوم.