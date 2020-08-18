زوجان يقتلان زوجتيهما خلال 72 ساعة بـ"الرصاص والساطور"

جريمتا قتل بشعتين، وقعتا خلال 3 أيام أو 72 ساعة، بمحافظتي الجيزة والإسماعيلية، تخلص فيها الزوجان من زوجتيهما، وكانت الخلافات الأسرية هي السبب، الذي جعل كل من الفاعلين يتخلص من زوجته، متناسيا الوصف القرآني للعلاقة الزوجية بـ"الميثاق الغليظ".

الأول أطلق عليها 4 رصاصات في أحد شوارع الإسماعيلية، والثاني قطعها إربا بـ"ساطور"، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة قطاع الأمن العام من القبض على المتهمين، وتقديمهما للنيابة المختصة، للتحقيق.

الجريمة الأولى، كانت صباح يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري، بالإسماعيلية، حين نشبت مشاجرة بين زوجة وزوجها، واحتدم الأمر بينهما، أثناء استقلالهما سيارة الأخير، برفقة آخرين، حتى أشهر سلاحه، وأطلق صوبها 4 طلقات نارية، كانوا كفيلين بالقضاء عليها وإزهاق روحها فى ثوان معدودة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الشارع، وقبل نقلها إلى أقرب مستشفى.

وأكد شهود عيان، أن الزوجة المجني عليها، مشهود لها بحسن السمعة والخلق، وأن الخلافات نشبت حين علمت، بممارسة الزوج المتهم نشاطا آثما بالإتجار في المواد المخدرة، ورفضت السفر معه، إلى بلدته بالصعيد، فتخلص منها.

ويوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، قتل جزار زوجته وقطّعها "إربا" ووضع جثتها في أكياس داخل ديب فريزر، بشقة الزوجية بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك بسبب خلافات بينهما، ثم فرّ هاربا، حتى ألقي القبض عليه عقب ارتكابه الواقعة بـ48 ساعة، وتحديدا يوم الأحد الماضي.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقطعة وتم وضعها داخل ثلاجة بمنطقة حدائق الاهرام، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، وتبين من التحريات أن المتهم وراء الجريمة هو زوج المجني عليها، وتم ضبطه تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.