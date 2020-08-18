فيديو.. شاب يروع مواطن من ذوي الاحتياجات باستخدام كلبه: عضه في رجله

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار استياء الكثيرين، يوثق واقعة اعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام كلب.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نُشر عبر موقع "فيس بوك"، استخدام أحد الشباب كلبه، في ترهيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتداء عليه بـ"العض"، في مشهد استمر لنصف دقيقة تقريبًا.

بداية الفيديو، كانت بتهديد صاحب الكلب للمعتدى عليه قائلًا له: "بقولك هجيبلك حقك فتشتمني؟"، قبل أن يبدأ في تحريض الكلب على مهاجمته، وهو الهجوم الذي بدأ بالفعل.

وبدأ الكلب على مدار النصف دقيقة في مهاجمة الشاب، وعضه في أكثر من مرة، وهو ما تسبب في فزع الشاب وصراخه، قبل أن يبكي مطالبًا الآخر بالكف عن أذيته.

وأثار الفيديو غضب المئات من مشاهدي مقطع الفيديو، الذين طالبوا بضبط صاحب الكلب، ومعاقبته على فعلته.

وقال أحد المعلقين: "بلاغ للنائب العام، ليقبض عليهم، ويحاسب كل واحد فيهم على هذه الأفعال".

وعلق آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل، الناس دى لازم تتحاسب لازم يكون في عقاب ربنا ينتقم منه يارب".