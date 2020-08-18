تباين بيع وشراء الدولار.. والعملة تسجل أقل سعر عند 15.87 جنيه

افتتحت البنوك تعاملاتها بتباين واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه، وسجل الدولار استقرارَا في "الأهلي المصري، مصر، مصر إيران للتنمية، قناة السويس" ليباع بـ15.98 جنيه، مقابل 15.88 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "العربى الأفريقي - الأهلي الكويتي (بيريوس) - المصري الخليجي - المصري لتنمية الصادرات" ليباع فيها الدولار بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، ليباع بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك "الاستثمار العربي - العقاري المصري العربي - التجاري الدولي - الاسكندرية قطر" ليباع بأقل سعر له بـ15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.