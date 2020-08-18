فيديو.. "صباح الخير يا مصر" يحتفي بذكرى ميلاد أنيس منصور

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، ومنة الشرقاوي، على فضائية القناة الأولى، تقريرًا عن ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أنيس منصور، الذي ولد في 18 أغسطس 1924 في إحدى قرب الدقهلية.

وحفظ أنيس منصور القرآن الكريم في كتاب القرية قبل أن يتم العاشرة من عمره، وأحب الشعر عن والده وكان الأول على الجمهورية في الثانوية، وتخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب عام 1947، وقرر التفرغ للكتاب والصحافة، وقال عنه عميد الأدب العربي طه حسين إنه أكبر قارئ في العالم العربي.

ونشر أول موضوعاته في أخبار اليوم بعد ثورة يوليو 1952، وكان مقربًا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورافقه إلى القدس.

وقدم أنيس منصور العديد من المؤلفات قاربت 200 كتاب تشكل في مجموعها مكتبة كاملة متكاملة من المعارف والعلوم والفنون والآداب والسياسة والصحافة والفلسفة والاجتماع والتاريخ والسياسة والمرأة، أجاد أنيس منصور عدة لغات إلى جانب العربية بالطبع ومنها الإنجليزية والألمانية والإيطالية، كما اطلع على كتب عديدة في هذه اللغات وترجم بعضًا من الكتب والمسرحيات المكتوبة بغير العربية.