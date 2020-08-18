أب وأبناؤه يحولون فرح لأحزان بشبرا الخيمة: ألقوا المعازيم بمياه نار

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا، عندما ألقى 4 أشخاص "مياه نار" على حفل عرس في الشارع بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بحروق جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين.

أمر بيشوي عاطف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف عمرو عوض رئيس النيابة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت لهم تهمة الشروع في القتل.

تلقى العميد إسماعيل عبد الله، مامور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بوقوع مشاجرة في حفل عرس بدائرة قسم ثان شبرا ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من قسم ثان شبرا، وتبين أنه أثناء قيام أحد الاشخاص بإقامة حفل عرس لابنته، ألقى شخص وأبناؤه الثلاثة "مياه نار" على المعازيم بواسطة "جردل"، بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحول الفرح إلى صراخ بعدما أصيب 9 أشخاص من المعازيم.