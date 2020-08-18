"الإحصاء": 107.3% ارتفاع إنتاج الأثاث بسعر السوق منذ 2008 وحتى 2019

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، دراسة حول "صناعة الاثاث في مصر" خلال الفترة 2008 ـ 2019.

ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

• ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق في مصر من 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة 107.3%، بينما ارتفع متوسط انتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه بنسبة 223.6% خلال الفترة 2008 ــ 2019.

• تأتي المحافظات الحضرية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإنتاج بسعر البيع فقد ارتفع من 399.1 مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7% خلال الفترة 2010 – 2019.

• ارتفع إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي قيمة الوادات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5% خلال الفترة 2010 ــ 2019.

• تأتي الدول العربية في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث حيث تتراوح بين 55% و60% بينما تأتي دول آسيا في المرتبة الثانية وتستحوذ ما بين 19.3% إلى 28.6% خلال الفترة 2010 ـــ 2019.

• تأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5 % و 56.6 % بينما تأتى العراق فى المرتبة الثانية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1 % و 23.0 % خلال الفترة ( 2010 ــ 2019).

• تأتى إيطاليا فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية للدول الأوروبية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34.0%، بينما تأتي هولندا في المرتبة الثانية وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7% و17.1% خلال الفترة 2010 ـــ 2019.

• تأتي الصين فى مقدمة الدول الأسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر وتحتل المرتبة الأولى حيث تستحوذ على نسبة بين 73.4% إلى 87.7% خلال الفترة 2010 ـــ 2019.