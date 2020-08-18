رئيس البرلمان اللبناني: أؤيد ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه يؤيد إعادة ترشيح زعيم "تيار المستقبل"، سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأشار "بري"، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أن "الحريري"، هو مرشحه ومرشح كتلته النيابية (كتلة التنمية والتحرير) لرئاسة الحكومة، مضيفا "ليسم الآخرون مرشحهم.. لا مرشح جديا حتى الآن إلا الحريري".

وأضاف "لم أسمع أن الحريري طرح شروطا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، بما في ذلك ما قيل إنه يريد صلاحيات استثنائية، هذا غير صحيح أبدا، إذا كانت هناك ثمة شروط، فهي للبنان فقط، وأولها الإصلاحات، وثانيها الإصلاحات، وثالثها الإصلاحات، ترشيحي له أعلنت عنه في اتصالاتي مع كل من جاء عندي من الموفدين الدوليين، وقلته للرئيس ميشال عون".

وأكد رئيس المجلس النيابي، أن الإصلاح ليس مطلبا لبنانيا داخليا فحسب، وإنما هو مطلب دولي أيضا، مضيفا "الإصلاح هو الباب الذي يفتح على صندوق النقد الدولي ودول العالم كلها، أضف أنه موضع وحدة بين اللبنانيين، ليس ثمة لبناني لا يريد الإصلاح بدءا بالكهرباء، لأنها وراء نصف الدين العام".

وشدد "بري" على أن لبنان يحتاج إلى حكومة جامعة، لا قيود من أحد على تأليفها، وتكون قادرة على اتخاذ قرارات من سياسيين ومن غير سياسيين (خبراء)، وأن تعمل في الفرصة الأخيرة المعطاة للبنان.

وقال "لا وقت للترف بعد الآن، ويجب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لأننا فقدنا القدرة على تحمل تأخيرها أشهر طويلة كما في الماضي".