محمد النقلي ينتهي من تصوير 20 حلقة من مسلسل "طلقتك نفسي"

يواصل المخرج محمد النقلي، تصوير مسلسل "طلقتك نفسي"، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال "النقلي" لـ"الوطن"، إنه انتهى من تصوير 20 حلقة تقريبًا، إذ يتبقى له 10 حلقات، ومن المُقرر الانتهاء من مرحلة التصوير كاملة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، موضحًا أن غالبية الأحداث تدور في الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار إلى بدء عملية مونتاج "طلقتك نفسي"، فور انتهاء التصوير بشكلٍ نهائي، بينما موعد عرض المسلسل لم يُحدد بعد.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار حالات الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل من الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهي "انت طالق"، لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

"طلقتك نفسي" من بطولة هاجر أحمد، وأحمد شامي، وميدو عادل، ونانسي صلاح، ومحمد مهران وهايدي موسى.