"القومي للشهداء" يُسلم مصابا بـ"عجز كلي" عقد وحدة سكنية

سلَّم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، صباح اليوم، عقد وحدة سكنية لمصاب من المنتفعين بخدمات "المجلس".

كان أحمد شريف عبدالمنعم، أحد مصابي العجز الكلي من محافظة الإسكندرية، قد تقدم بأوراقه للانتفاع بالخدمة المقدمة من الدولة لمصابي العجز الكلي بالحصول على وحدة سكنية، وعقب انتهاء الأوراق والإجراءات الخاصة به، سلمه اللواء أشرف العقد الخاص بوحدته السكنية.

وقرر أمين عام المجلس علاج المصاب بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيلي التابعة للقوات المسلحة بالعجوزة، في استجابة سريعة لحالته الصحية.