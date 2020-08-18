قطع المياه 12 ساعة عن 6 مناطق بالقليوبية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة وهي: (القلج وسرياقوس وعرب العيايدة البحرية والقبلية والجبل الأصفر ومنشية الجبل الأصفر ومنطقة 23 يوليو)، اعتباراً من الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه.

وأوضحت الشركة - في بيان لها- أن ذلك يأتي نظرا لأعمال غسيل شبكات المياه، تمهيداً لتشغيل محطة مياه سرياقوس المرشحه 145 ألف م3/يوم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.