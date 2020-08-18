ضبط 1149 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، لضبط المخالفين من أصحاب المركبات، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1149 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، إضافة إلى ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، و84 مخالفة دراجة نارية، و78 مخالفة انتظار خاطئ، و48 مخالفة سير بدون تراخيص، و27 بدون رخص قيادة، و21 بدون رخص تسيير، و4 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، و1 مخالفة سير يسار الطريق، ومخالفتي تلف إطارات و884 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه مدير إدارة المرور، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.