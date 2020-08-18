حفل غطس جماعي في ووهان الصينية يثير مخاوف عودة كورونا

بعد أن كانت بؤرة للمرض لعدة أشهر، تبدلت الأحوال في مدينة ووهان الصينية، حيث أثارت الجدل والهلع صور لآلاف المواطنين خلال حضورهم حفلا موسيقيا في منتجع للألعاب المائية بالمدينة ووهان، بسبب عدم اتخاذهم لأي من التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لاسيما مع انتشار الحديث عن موجة ثانية من الجائحة.

ويظهر الصينيون في الصور دون ارتداء الكمامات أو ترك مسافة تباعد اجتماعى، وإنما يقفون في حمام السباحة كتفا بكتف، خلال عطلة نهاية الأسبوع في متنزه "ووهان مايا بيتش" المائي، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية، مؤكدة أن المواطنين غير مبالين كأنهم نسوا مخاطر العدوى خلال التواصل مع الأخرين.

وقالت الصحيفة، إنه وفقا للتقارير الرسمية توفي حوالي 3 آلاف شخص في ووهان بسبب الفيروس، ولكن وفقا لمصادر غير رسمية قالت إن حوالي 42 ألف شخص ماتوا، كما يقدر آخرون أكثر بالنظر إلى عدد الجرار التي يتم تسليمها إلى المنازل بعد حرق جثث الموتى.

دراسة علمية تستبعد انتقال الفيروس

أثارت تلك الصور مخاوف كبيرة من خطر انتقال الفيروس مجددا في ووهان، والذي كان محض دراسة مسبقا قبل بداية فصل الصيف، حيث أجرت جامعة "سوجانج" بحثا أكدت فيه أن احتمال انتقال فيروس كورونا في المسبح ضعيف جدا، ويجب ألا يشكل مصدرا للقلق، حيث إن "كوفيد 19" لا ينتقل حتى وإن ابتلع الشخص الذي يسبح قدرا من الماء، وهذا الأمر له تفسير علمي أيضا، وفقا لصحيفة "شوسن إلبو" الكورية الجنوبية.

وتابعت أنه في حالة ابتلاع الماء لن يمرض الشخص على الأرجح، لأن مناعة الإنسان في الجهاز الهضمي أقوى مما هي عليه في الجانب التنفسي، وهو ما يعني أن تسلل كمية صغيرة من المياه لن يؤدي إلى أي أذى صحي.

أستاذ مناعة: احتمالية انتقال الفيروس معدومة

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والطب الوقائي، أن مياه البحار لا تنقل الفيروس، فيما لا توجد دراسات وافية حتى الآن بشأن مياه حمامات السباحة، وأنه من المستبعد أنها تساعد في نشر المرض.

وأضاف "مصباح"، لـ"الوطن"، أن فيروس كورونا لا ينتقل بالطعام والشراب أي عبر الجهاز الهضمي بابتلاع المياه في البحار والمسابح، ولكنه ينتقل بالرذاذ المتطاير من المريض والسعال، لذلك ينبغي اتباع التعليمات الوقائية لتجنب الإصابة بالمرض حاليا.

ونصح بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في الشواطئ والبحار بمسافة 2 متر بين المواطنين، وارتداء الكمامة بالخارج، وعدم التقارب أثناء السباحة، مع ضرورة تعقيم المسبح بمادة الكلورين وتنظيفه يوميا، وتعقيم اليدين باستمرار.