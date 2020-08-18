زيادة الطاقة الكهربائية لمصانع منطقتين صناعيتين بالقليوبية

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا، مع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، لمناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين بالمحافظة، والبدء في حلها فورًا.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.

وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع علي المستثمرين، والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لا سيما الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين، والتابعتين لمركز ومدينة الخانكة، ومن أهمها زيادة الطاقة الكهربية لبعض المصانع، وتسهيل الإجراءات للحصول على تلك الزيادة، إضافة إلى تغيير الكيان القانوني، والسماح بتغيير النشاط، وتقسيط مبالغ مالية مستحقة، أو إعطاء مهلة للسداد.

وأكد المحافظ أنه سيتم تنظيم زيارة قريبة لمنطقة الصفا الصناعية، وعقد اجتماع بحضور المستثمرين بالمنطقة وجميع الأجهزة المعنية، ومن بينها هيئة التنمية الصناعية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء، لدراسة جميع المشكلات التي يعاني منها المستثمرون، وحلها فورًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبذل قصارى جهدها لحل أي مشكلة تعرقل سير عجلة التنمية لاسيما في قطاع الاستثمار.