القباج: اختتام فعاليات معرض ديارنا بمارينا بمبيعات مليون جنيه

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه اختتمت مساء أمس فعاليات معرض ديارنا، والذي أقامته وزارة التضامن خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2020 بمارينا 5، حيث حقق المعرض مبيعات وصلت إلى مليون جنيه كما يقدر عدد المترددين على المعرض ما يقرب من 22 ألف زائر طوال فترة إقامته.

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة؛ نظرا لجودتها وأسعارها المناسبة، كما أكدت أن معارض ديارنا تعد أحد آليات الوزارة التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتي تساهم بها الوزارة في إطار تشجعيهم على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها من خلال إقامة معارض في محافظات الجمهورية المختلفة.

هذا وكانت القباج قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الأشهر المقبلة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن المعرض قد أقيم على مساحة 600 متر، ويشارك فيه 37 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون 9 محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة كما تمت مراعاة كل الإجراءات الاحترازية من وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.