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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج اليوم

كتب:

يسرا البسونى
04:46 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
موعد مباراة باريس سان جيرمان و لايبزيج اليوم

موعد مباراة باريس سان جيرمان و لايبزيج اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب النور، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ولايبزيج، في إطار نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في تمام الساعة  21:00 اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الحالي بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و لايبزيج

ومن المقرر أن تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد  لايبزيج ، عبر قنوات beIN Sports HD 1 ، beIN Sports 4K ، beIN Sports HD 11 EN.

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