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إجراء اختبار محو أمية لأول مجموعة دارسين بالأزهر في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
05:22 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اجراء اختبار محو أمية لأول مجموعة دارسين بالأزهر في أسوان

اجراء اختبار محو أمية لأول مجموعة دارسين بالأزهر في أسوان

شهد معهد الفتح المبين اابتدائي في أسوان، إجراء اختبار محو الأمية لأول مجموعة من الدارسين بالأزهر، ضمن البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأجريت الاختبارات تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية مساهمة مع مؤسسات المجتمع، لكي تقوم بدورها فى مجال محو الأمية لخفض معدلات الأمية بالمحافظة.

وأكد أحمد إسماعيل، منسق عام المشروع بالمنطقة، وجود فصلين بالمنطقة الأزهرية بإجمالي 22 دارسًا، حضر 15 منهم الاختبار.

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