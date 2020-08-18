إجراء اختبار محو أمية لأول مجموعة دارسين بالأزهر في أسوان

شهد معهد الفتح المبين اابتدائي في أسوان، إجراء اختبار محو الأمية لأول مجموعة من الدارسين بالأزهر، ضمن البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأجريت الاختبارات تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية مساهمة مع مؤسسات المجتمع، لكي تقوم بدورها فى مجال محو الأمية لخفض معدلات الأمية بالمحافظة.

وأكد أحمد إسماعيل، منسق عام المشروع بالمنطقة، وجود فصلين بالمنطقة الأزهرية بإجمالي 22 دارسًا، حضر 15 منهم الاختبار.