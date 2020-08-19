أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 19-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم، الأربعاء 19 أغسطس، ما بين العنب والمانجو والتفاح، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 15 جنيهًا للكيلو جرام.

البلح

وتراوح سعر البلح ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

الجوافة

ووصل سعر كيلو جرام من الجوافة 12 جنيها

الرمان

وصل سعر كيلو جرام الرمان لنحو 12 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 15 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 19 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12جنيها.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 15 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا حسب النوع.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

المشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 25 إلى 35 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 60 جنيهًا وفقًا للوزن.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيهًا.