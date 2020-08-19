دول غرب أفريقيا تغلق حدودها مع مالي وتدعو لفرض عقوبات على الانقلابيين

أغلقت دول غرب أفريقيا حدودها مع مالي، ودعت لفرض عقوبات على الانقلابيين، الذين اعتقلوا رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، أمس الثلاثاء، أن قادة التمرد العسكري، اعتقلوا رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وكذلك وزير الدفاع ورئيس أركان الحرس الوطني ومديره الإداري والمالي وبعض الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الانقلاب العسكري يقوده المسئول العسكري العقيد ساديو كامارا، والعقيد دياو من منطقة كاتي العسكرية.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي.

ويعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، اليوم، لمناقشة التطورات في مالي.