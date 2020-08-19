جوجل يحتفل بمرور 160 عاما على ميلاد عالم الكيماء يوليوس لوثر ماير

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ190 لميلاد عالم الكيمياء يوليوس لوثر ماير وذلك بوضع صورة كرتونية لشيخ في معمله على صدارة صفحته الرئيسية.

وماير هو عالم كيمياء ألماني ولد في 19 أغسطس عام 1830 وينسب له أنه أظهر العلاقة بين الأوزان الذرية وخواص العناصر وتوصل برفقة زميله الكيميائي الروسي ديميتري مندلييف إلى تطوير جدول دوري للعناصر، حيث تقع العناصر في مجموعات طبقًا لأوزانها الذرية وخواصها.

واستنتج ماير أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر وان هذه الفكرة دفعت علماء آخرين لدراسة البناء الذري.

كما ينسب له أنه أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية، وخواص العناصر ورتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية وتوفي 11 أبريل عام 1895م.