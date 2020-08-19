غراب: الشرقية غنية بالمواقع الأثرية ولكن لم يتم استغلالها جيدا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنها من المحافظات الغنية جدا بالمواقع الأثرية التي لها تاريخ عريق مثل منطقة "تل بسطة، صان الحجر الذي يعد متحفا مفتوحا، ويقال إن نصف الآثار الفرعونية موجودة فيه، وتم أخذ أكثر من مسلة منه للمتحف المصري الكبير".

وأكد "غراب"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة الشرقية غنية بالآثار ولكن ما زالت في مرحلة عدم الاكتشاف أو الاستغلال الأمثل لها، ونحاول عمل تعاون مع وزير الآثار والسياحة الذي يتفهم أهمية المحافظة ووضع خطة جيدة لاستكشافها.

وتابع، أن منطقة صان الحجر إذا تم عمل فندق فيها، ومزار سياحي، وبازارات، ستكون منطقة جاذبة جدا للسياح، خاصة السياح الذين ينزلون لسياحة اليوم الواحد عن طريق بورسعيد وستكون منطقة جيدة لذلك.

وأضاف محافظ الشرقية، أننا حتى الآن لم ننجح في التسويق أو جذب السياح أو حتى المصريين للحضور للمحافظة، ونأمل في المرحلة القادمة أن تنال المحافظة اهتمام بشكل أكبر حتى تظهر معالمها السياحية.