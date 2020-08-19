الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي من مقرها الصيفي بالعلمين الجديدة

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمدينة العلمين الجديدة، بمقر الحكومة الصيفي، لمتابعة عدد من الملفات، حيث من المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة في محاصرة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.