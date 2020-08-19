وصول قائد قطار "ضحية التذكرة" لـ"جنايات طنطا"

وصل منذ قليل، "مجدي إ. ح"، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، المتهم في قضية وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة زميله "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار بنطاق دفرة بطنطا، لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ"ضحية التذكرة"، إلى محكمة جنايات طنطا، لبدء محاكمته.

وكانت هيئة المحكمة، قررت تأجيل رابع جلسات القضية، للاستماع لباقي الشهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهم.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا حينا ذاك، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، ثم صدر قرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.