5 أسواق حضارية للباعة الجائلين في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الشرقية تعاني من انتشار الباعة الجائلين الذين يؤثرون على الشكل الحضاري للمحافظة.

ولفت إلى تدشين مشروع بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لعمل أكثر من 5 أسواق حضارية في مكان جيد للباعة الجائلين.

وأضاف غراب، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "بدأنا في حصر الباعة الجائلين في كل منطقة، لإعطاء كل شخص محل مقابل أن يترك المكان الذي يجلس فيه سواء في الشارع أو على الأرصفة".

وتابع، "أثناء عمل هذه الأسواق الحضارية كان معظم طلبات الباعة حول كيفية توفير بضاعة، لذلك كان هناك مقترح من الدكتورة نيفين جامع عندما التي كانت تتولى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث جرى الاتفاق على إعطاء البائع محل بإيجار شهري وسوف يتم تمويله في صورة قرض وشراء البضاعة له، ويتم التقسيط على 5 أو 10 سنوات ويكون القرض سريع من 5 إلى 10 آلاف جنيه وبفائدة قد تكون لا تذكر وبسيطة للغاية".

واستطرد: "نحرص بشكل كبير على عدم تضرر الباعة الجائلين ويتم إعطاؤهم أشياء جاذبة، فالأسواق الحضارية الجديدة هي امتداد لمنطقة القناطر التسعة والتي كانت في الأساس مصرف وتم ردمه وعمل حديقة مكانه بحيث يجد المواطنون هناك متنفسا جيدا".