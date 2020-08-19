محافظ الشرقية يوضح للشباب تفاصيل مشروع الإنتاج الحيواني

تحدث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن كيفية عمل مشروع إنتاج حيواني للشباب، لافتا إلى أن المحافظة ستوفر قطعة أرض بالتعاون مع البنك سيجري تقسيمها لمساحات محددة ويكون بها مكان لتربية المواشي، وغيره.

وأضاف غراب، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه سيجري تقسيم الأرض إلى قطع صغيرة، "على سبيل المثال ربع فدان لكل شاب وبناء معلف وبيت صغير وكل ما سينتجه سيأخذه البنك ويتم تسويقه، وسيتم خصم جزء من الأرباح الخاصة به في صورة أقساط لثمن الأرض وبعد ذلك نملكها له بعد 5 أو 10 سنوات".

وأضاف: "يبقي البنك أعطاه الحيوان اللي هيربيه في صورة قرض وهياخد منه المنتج ومش هياخد منه فلوس، والمنتج اللي هياخده هياخد جزء منه في صورة قرض وبذلك نستطيع أن نتوسع في الإنتاج الحيواني".

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على عمل بروتوكول لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تدشين مشروعات صغيرة للشباب في مجال الإنتاج السمكي، منوها بأنه جرى الاتفاق مع أكثر من جهة لتدريب الشباب على الإنتاج السمكي.