صور.. محافظ أسوان يزور "طفل العجّان" قبل نقله بالإسعاف الطائر للقاهرة

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطفل محمد مصطفى، 15 سنة، بمستشفى أسوان الجامعي الذي أصيب إثر تعرضه لحادث إلقائه بعجان الفرن الذي يعمل به إثر مشادة بينه وبين أحد العاملين بالفرن، حيث أجرى المحافظ اتصالاً تليفونيًا بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي وافقت على طلبه بسفر الطفل اليوم للقاهرة بالطائرة بعد اتخاذ كل الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبي متخصص وبتواجد مدير عام الإسعاف الجوي التابع لهيئة الإسعاف بدلاً من سفره بسيارة الإسعاف بريا حيث إن حالته لا تسمح بذلك.

فيما أبلغت وزيرة الصحة الطفل محمد مصطفى بأنه سيتم علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وسيلقى رعاية طبية كاملة على مدار 6 أشهر مع فترة التأهيل الطبيعي بعد الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وأكد محافظ أسوان لوالد الطفل أنه سيتابع أولاً بأول حالة الطفل وسيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لأسرته خلال علاجه بالقاهرة، وهو الذي يتوازى مع القصاص العادل من الشخص الذى تسبب في إصابته، حيث أن هناك اهتمامًا بالغًا من النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذى أمر بحبس المتهم الذي قام بوضعه داخل عجان المخبز الآلي الذي كان يعمل به الطفل لمساعدة أسرته على مواجهة المتطلبات المعيشية اليومية.