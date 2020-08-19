"غراب": الشرقية جاذبة للسياحة ولكن تحتاج خدمات كثيرة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية تعمل على تطوير مهرجان الخيول السنوي الذي ينظم على أرض المحافظة ويحضره الكثير من أبناء الدول العربية.

وأضاف: "طلبنا توفير قطعة أرض لعمل ما يشبه المسار لكي تستطيع الخيول أن تتبارى فيه وتتنافس وليس الخيول فقط، ولكن الهجن الجمال".

ولفت "غراب"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن محافظة الشرقية تحتوي على البرك الصناعية التي يصطاد فيها الطيور المهاجرة، متابعًا: "لدينا برك مشهورة، على سبيل المثال نادي الصيد استثمر منطقة كبيرة ناحية مدينة الحسينية، يأتي إليها كل المهتمين بالصيد في المواسم الخاصة به".

واستطرد: "محافظة الشرقية جاذبة جدًا للسياحة ولكنها تحتاج لتسويق أكثر من ذلك وتوفير خدمات، وهو ما نسعى إليه من حيث توفير الخدمات التي تحتاج لاستثمارات كبيرة جدًا لتنشيط السياحة، ورياضة الخيول".