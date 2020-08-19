7 رسائل من مصر للعالم في يوم العمل الإنساني

يحيي العالم اليوم العالمي للعمل الإنساني، وسط أوضاع صعبة للغاية تعيشها دوله سواء ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، أو تلك المتعلقة بالنزاعات أو المجاعات، أو الكوارث الطبيعية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا اليوم، بهذه المناسبة أكدت خلالها عدد من الرسائل، التي تعبر عن رؤية مصر للعمل الإنساني ودورها في هذا السياق.

وترصد "الوطن" أبرز تلك الرسائل على النحو التالي:

1- التأكيد على التزام مصر الراسخ بمبادئ تقديم المساعدة الإنسانية، وعلى رأسها الحياد، الإنسانية، النزاهة، الاستقلال، وتجنب التسييس، باعتبارها ضمانات لازمَة لنُبل العمل الإنساني، كامل تجرده، وتواضع القائمين عليه.

2- مصر ظلت وَفيةً لهذه المبادئ طوال تقديمها للعون الإنساني لأشقائها في المنطقة على مدار عقودِ طويلةِ ماضيةِ، وسوف تستمرٌ القاهرة في ممارسةِ هذا الدور الإنساني لفائدةِ شعوبِنا العربيةِ والأفريقيةِ.

3- مصر تَحتفلُ بذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني مُستَلهمةً بكل إجلالِ وتقديرِ تضحيات رُموزِها في المجال الإنساني، والذين تَميزوا بكل تفانِ وشجاعةِ، ووهبُوا حياتَهم لمساعدةِ ضحايا الحروب، الفقر، النزوح، الأوبئة، والكوارث.

4- أشارت إلى أنه كان من أبرزِهم السيدة نادية يونس التي قَدمَت رُوحَها، مع زملائِها، خلال عملها النَبيل في العراق الشقيق في مثل هذا اليوم سنة 2003، مما دعا معه الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتبار 19 أغسطس "اليوم العالمي للعمل الإنساني" بموجب قرارها رقم 139 المؤرخ 11 ديسمبر 2008 أثناء دورتها الثالثة والستين تَكريماً وتَذكرِةً دائمة بهذه القَامَات الإنسانية.

5- شددت وزارة الخارجية على أن مَن يُضَحون لإنقاذ أرواح البشر في كافة أنحاء العالم هم الأبطال الحقيقيون الذين يستحقون منا كل شكر ودعم، بل ويصبحُ ذلك أَوجبُ في عام 2020 بمناسبةِ مرورِ 75 عاماً على إنشاء منظمة الأمم المتحدة؛ والتي أصبحت الإطار الدولي الجَامِع الذي تتشاور فيه كل الدول الأعضاء، والمنظمات والوكالات المعنيةِ بالعملِ الإنساني.

6- احتفالُ مصر باليوم العالمي للعمل الإنساني ياتى متزامناً مع معاناة العالم من أزمة إنسانية غير مسبوقة، مُمَثلةً في استمرار تفشي فيروس كورونا، ما يدعونا جميعاً لضرورة التمسك بالعمل متعدد الأطراف عبر المزيد من التكاتف والتعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء القاتل.

7- تؤكد مصر دعمها الكامل للمنظومة الأُمَمية ولجهود الأمم المتحدة الإنسانية لمواجهة الفيروس، واستعدادها لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لتعظيم دور منظمتنا الدولية لمجابهة هذا التحدي الإنساني الخطير.